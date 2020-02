OL : Thiago Mendes a un jumeau qui sort tous les soirs, Romain Molina se marre

Dans : OL.

Les bruits courant sur Thiago Mendes ont forcé l'OL à réagir ce mardi. En vain, Romain Molina a passé la deuxième couche sur les mauvaises habitudes nocturnes du Brésilien.

Homme d'affaire à la communication toujours très ouverte, Jean-Michel Aulas ne laisse en général rien passer de négatif au sujet de son club. Mais depuis dimanche, le rendement décevant de Thiago Mendes depuis le début de la saison a fait l’objet d'une explication peu flatteuse, puisque le Brésilien a été accusé de passer un peu trop de temps à trainer dans les boites de nuit, et pas forcément pour n’y boire que de l'eau. Un train de vie incompatible avec le sport de haut niveau, qui a fait réagir l’OL par le biais d’un communiqué, mais aussi le joueur via les réseaux sociaux. L’ancien lillois s’est plaint d’être accusé à tort, lui qui se définit comme un professionnel assidu et un père de famille responsable. Et le club comme le joueur ont fait savoir qu’ils n’hésiteraient pas à sortir les crocs si Thiago Mendes devait de nouveau être attaqué de la sorte. C’est pourtant déjà le cas puisque Romain Molina, qui avait lancé la tendance dimanche, en a rajouté une couche en réponse au communiqué de l’OL.

« Ouais, il doit avoir son jumeau qui aime beaucoup le Sound Factory alors, ça doit être ça. Sound Club, ça a changé de nom (j'étais resté sur Factory à l'époque où certains de mes potes sortaient la-bas). Ce qui est dingue, c'est que tout le monde s'en tape mais le FC Communiqué a pondu un truc », a balancé le journaliste qui a visiblement ses infos, pas si dures à trouver selon lui puisque le joueur de l’OL ne se cacherait même pas via les réseaux sociaux ou ceux de sa compagne de ses sorties arrosées. De quoi faire grincer des dents à Lyon, où le communiqué n’aura pas vraiment eu l’effet escompté.