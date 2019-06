OL : Thiago Mendes à Lyon, une révélation qui change tout

Dans : OL, Mercato, LOSC.

Depuis plusieurs jours, on évoque des négociations en cours entre Jean-Michel Aulas et les dirigeants de Lille afin de boucler la signature de Thiago Mendes à l'Olympique Lyonnais. Le profil de l'expérimenté milieu de terrain brésilien du LOSC semble beaucoup plaire au duo Juninho-Sylvinho, et le joueur n'est lui visiblement pas opposé à un transfert vers l'OL lors de ce mercato. Mais pour que Thiago Mendes signe à Lyon, il faudrait déjà que le club rhodanien fasse une proposition financière à Lille. Et pour l'instant ce n'est visiblement pas le cas si l'on en croit Bilel Ghazi.

Le journaliste de L'Equipe a en effet évoqué le cas Thiago Mendes via Twitter, affirmant que le dossier était en stand-by. « Quand est-ce que Thiago Mendes signe ? Il faudrait déjà que Lyon fasse une offre. J’ai pas dit au point mort. La piste plait, il y a eu des échanges mais pas d’offre de dégainée. Après, ce n’est pas trop dans les habitudes de l’OL de recruter en juin et ça peut l’expliquer. Il faudrait vérifier dans l’historique à ce sujet », fait remarquer Bilel Ghazi au sujet du milieu lillois, qui a encore trois ans de contrat avec le LOSC et dont la valeur est estimée autour de 25ME.