Romain Faivre, la grosse vente de l’OL se précise

Par Corentin Facy

En situation d’échec à l’OL, Romain Faivre s’est parfaitement relancé en prêt à Lorient et a de grandes chances de faire l’objet d’une belle vente cet été.

Recruté pour 15 millions d’euros par l’Olympique Lyonnais en provenance du Stade Brestois en janvier 2022, Romain Faivre n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale des Gaules. Malgré un talent indéniable et une qualité technique au-dessus de la moyenne, le milieu offensif de 23 ans ne s’est pas affirmé sous les ordres de Peter Bosz et le changement d’entraîneur avec l’arrivée sur le banc de l’OL de Laurent Blanc n’a rien amélioré. L’hiver dernier, Romain Faivre est reparti en Bretagne.

Romain Faivre affole la Premier League

L’international espoirs français a été prêté à Lorient et grand bien lui en a pris puisqu’il a réussi à se relancer de la plus belle des manières. Sous les ordres de Régis Le Bris chez les Merlus, il a retrouvé du temps de jeu et le goût d’être important avec des buts et des passes décisives. Des bonnes prestations qui ont tapé dans l’œil de plusieurs clubs en Europe et qui vont permettre à Lyon de réaliser une belle vente avec Romain Faivre lors du prochain mercato estival, selon les informations de Foot Mercato.

Le média dévoile que Fulham et Bournemouth ont d’ores et déjà coché le nom de Romain Faivre et ont entamé des discussions avec l’entourage du joueur. Le club de Bournemouth, qui détient 40 % des droits du FC Lorient, a un œil avisé sur le club présidé par Loïc Féry et fait de Romain Faivre une priorité. Mais c’est avec John Textor et les dirigeants de l’OL que les clubs intéressés vont devoir s’asseoir à la table des négociations.

Bournemouth fait de Faivre sa priorité

A priori, le club rhodanien réclamera environ 15 millions d’euros, soit la somme investie pour acheter Faivre à Brest. Une somme importante mais qui ne devrait pas effrayer les clubs anglais sur ce dossier. Comme quoi, le prêt peut parfois avoir du bon et celui de Romain Faivre du côté de Lorient va permettre à l’OL de limiter la casse avec une belle vente d’un joueur qui n’a jamais explosé au Groupama Stadium.