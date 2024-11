OL ‍: Thiago Almada écarté de Lyon pour sauver Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor compte sur Botafogo pour rassurer la DCNG, le club brésilien de la planète Eagle Football étant à même d'apporter des garanties financières. Mais hélas, cela passe par la vente d'un joueur promis à l'OL.

Dans le vaste Monopoly qu'est la gestion financière de ses clubs, le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais peste contre la DNCG qui, selon lui, ne s'est pas mise au goût du jour en tenant en compte de la spécificité de la multipropriété. Car John Textor souhaite qu'au sein de sa holding, il puisse faire transiter les bénéfices de ses clubs pour aider ceux qui sont en difficulté, et que cela soit validé par le gendarme financier du football français, qui de son côté n'a cependant aucun regard précis sur les comptes des autres équipes d'Eagle Football. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte que la venue de Thiago Almada à l'OL, après quelques mois à Botafogo, était annoncée de longue date. Mais à en croire L'Equipe, ce plan a sérieusement du plomb dans l'aile.

Le transfert de Thiago Alamada à l'OL remis en cause

Eric Frosio, le journaliste du quotidien sportif basé au Brésil, connaît parfaitement la situation de Botafogo et selon lui, la venue de l'international argentin ne serait plus vraiment le choix numéro 1 de John Textor. Ce dernier pense en effet qu'en vendant Thiago Almada en Premier League, il pourrait en tirer plus d'argent, et donc apporter des garanties encore plus fortes auprès de la DNCG. « Un an plus tard, c’est le meneur argentin Thiago Almada qui est censé rejoindre les Gones en jan­vier. Textor l'avait annoncé après son transfert en provenance d'Atlanta, rappelle Eric Frosi qui précise ensuite que les performances d'Almada avec Botafogo lui valent l'intérêt soutenu de plusieurs clubs et que son avenir ne pas­sera peut-être plus par la France comme cela se dessinait. »

Dommage, car dans le même temps, Thiago Almada était évoqué pour remplacer Rayan Cherki dont le départ est considéré comme l'hypothèse numéro 1 pour boucher en partie la dette de l'Olympique Lyonnais. JT va devoir faire des miracles sous peine de connaître encore une grosse désillusion face à la DNCG, mais l'Américain ne manque pas d'idées pour cela.