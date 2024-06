Thiago Almada arrivera à l'OL en 2025, c'est signé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Thiago Almada sera très certainement un joueur de l'Olympique Lyonnais dès le 1er janvier 2025. John Textor a obtenu la signature du joueur d'Atlanta, lequel va rejoindre Botafogo avant de venir à l'OL.

Journaliste argentin très réputé, César Luis Merlo le révèle ce mercredi, Thiago Almada va rejoindre rapidement le club brésilien de Botafogo, qui appartient à Eagle Football et donc à John Textor. En effet, l'homme d'affaires américain a trouvé un accord avec les dirigeants d'Atlanta pour un transfert du milieu offensif de 23 ans qui avait encore deux ans de contrat avec le club de Major League Soccer. Pour cela, Textor va débourser 20 millions de dollars (18,7 millions d'euros), et Thiago Almada va s'engager avec Botafogo jusqu'en 2029.

🚨[CONFIRMADO] Thiago Almada jugará en el Botafogo.

*️⃣Su pase lo compró el grupo Eagle Football en cerca de u$s 20.000.000 al Atlanta United y su contrato será por 5 años.

*️⃣El argentino, en principio, estará hasta diciembre en 🇧🇷 y luego irá al Lyon. #TratoHecho pic.twitter.com/BvmGEzN3V8 — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 26, 2024

Notre confrère précise que l'international argentin, formé à Velez Sarsfield, devrait jouer avec le club brésilien de la planète Textor jusqu'en décembre, puis il devrait rejoindre l'Olympique Lyonnais l'an prochain. Une opération évidemment facilitée par la multipropriété, l'OL et Botafogo appartenant à l'actuel propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien devrait donc compter un champion du monde de plus en 2025, sauf si Nicolas Tagliafico quitte Lyon d'ici là. Il y a 24 heures, John Textor avait démenti un accord déjà trouvé avec Atlanta, tout en précisant qu'il s'apprêtait à transmettre une offre. A priori, les choses se sont subitement et rapidement accélérées, et dans le bon sens pour Botafogo et ensuite Lyon.