OL-TFC ‍: Textor et Aulas réconciliés sur la pelouse, l'image forte ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A moins d'une heure du match entre Lyon et Toulouse, Jean-Michel Aulas et John Textor sont apparus sur la pelouse du Groupama Stadium. L'heure est à l'union sacrée.

Oubliés les procès entre les deux camps, les menaces et les quolibets sur les réseaux sociaux, l'Olympique Lyonnais est dernier de Ligue 1 et la réception de Toulouse ressemble à une occasion unique de se relancer dans la course au maintien. Cependant, les suiveurs de la Ligue 1 et les supporters déjà présents ce dimanche au Groupama Stadium se sont probablement pincés pour y croire. Sur la pelouse du stade lyonnais, John Textor et Jean-Michel Aulas sont venus paisiblement discuter, alors qu'il y a quelques mois, l'homme d'affaires américain avait poliment, mais fermement, viré l'ancien propriétaire de l'OL. Compte tenu de la situation, Textor et Aulas ont visiblement compris qu'ils n'avaient aucun intérêt à se démolir en permanence. La paix est signée, jusqu'à quand ?