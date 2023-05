OL ‍: Textor vire Aulas et gagne de l'argent sur son dos

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ce samedi, l'OL inaugure son maillot de la saison 2023-2024 contre Reims. Toutefois, le modèle porté par les joueurs est unique avec un hommage au président Aulas. L'OL a mis cette version à la vente et c'est un vrai carton.

Ce samedi avec ses deux OL-Reims au Groupama Stadium (femmes et hommes) est surtout dédié à Jean-Michel Aulas. Pour ce dernier match à domicile de la saison, le mythique président lyonnais va recevoir un hommage appuyé de tout un club et de tout un public. C'est la moindre des choses après 36 années de mandat qui auront placé le club sur la carte nationale, européenne et mondiale. Pour l'occasion, le président est mis à l'honneur sur le nouveau maillot du club. La tunique, portée pour la première fois ce soir, portera la mention « Merci président, 27 mai 2023 » sur le torse.

Le maillot spécial Aulas rapporte des sous à l'OL

Les joueuses de l'équipe féminine ont aussi eu l'occasion de le porter face aux Rémoises cet après-midi. Néanmoins, l'OL n'a pas voulu faire de jaloux et a proposé ce maillot spécial à la vente pour ses supporters. Ce maillot 2023-2024 en version collector connaît un véritable succès selon les informations du site Olympique et Lyonnais.

Mis en boutique ce matin, le maillot s'est vendu en très grand nombre. Malgré un prix de 100 euros et l'absence de flocage, ce maillot a permis au club lyonnais de réaliser un chiffre d'affaires de 20 000 euros à midi ce samedi. La volonté de rendre hommage à Jean-Michel Aulas ressort de l'opération. En effet, le flocage le plus couramment désiré pour cette tenue a été « Aulas 87 ». De quoi remonter le moral du président d'honneur de l'OL, lequel peut mesurer toute sa popularité et toute la gratitude du public lyonnais pour son travail de 36 ans.