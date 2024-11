OL ‍: Textor veut du sang et des larmes contre l'ASSE

Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor trépigne d’impatience à l’idée de vivre son premier derby. Le patron de l’OL sera en tribunes ce dimanche pour le match contre l’ASSE, et il espère que son équipe va « humilier » les Verts au Groupama Stadium.

John Textor et Larry Tanembaum, les propriétaires de l’Olympique Lyonnais et de l’AS Saint-Etienne, vont vivre ce dimanche leur premier derby. Après deux ans d’absence, cette affiche emblématique du football français fait son retour pour le plus grand bonheur de tous les amoureux de la Ligue 1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’excitation est à son maximum dans les deux camps. L’ambiance aux entraînements de veille de match a été magnifique avec des supporters enflammés, et l’affiche de ce dimanche soir promet d’être électrique.

TV : OL - ASSE, à quelle heure et sur quelle chaîne ? https://t.co/4jZai3i3Tw — Foot01.com (@Foot01_com) November 10, 2024

John Textor n’y manquera pas une miette, le patron américain de l’OL ayant fait le déplacement depuis le Brésil pour assister à son premier derby dans les tribunes du Groupama Stadium. Interrogé par l’Equipe, il a lancé le match avec une punchline dont il a le secret. John Textor est cash, il veut voir son équipe humilier l’ASSE et marcher sur les Verts. « C'était l'une des rares occasions de jouer contre Saint-Étienne, car ils étaient en 2e division » se souvient d’abord John Textor au sujet du derby U17 qu’il a vécu l’an dernier, avant de poursuivre.

John Textor veut « humilier » Saint-Etienne

« L'importance de cette victoire, la réaction des supporters et la fierté sur les visages des garçons, c'était incroyable à voir. Nous devons donc gagner les deux derbys et nous devons faire de notre mieux pour les humilier. Désolé, mais cela doit être notre objectif. C'est ce que veulent nos fans, et c'est ce que je veux. Être respectueux, mais les humilier définitivement » a lâché John Textor, remonté comme une pendule avant le derby si attendu de ce dimanche soir entre l’OL et l’ASSE. Pierre Sage, qui a confié en conférence de presse qu’il attendait ce match depuis 27 ans, est sans doute sur la même longueur d’onde. Car rappelons que lui aussi va vivre son premier derby. Espérons pour Lyon que ce grand soir des premières ne sera pas gâché par une équipe stéphanoise qui ne rêve que d’une chose, créer la surprise en venant gagner contre toute attente à Lyon.