OL ‍: Textor vend deux bijoux de famille, c’est confirmé

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Si John Textor n'est plus à Lyon en ce moment, il s'active pour vendre deux biens appartenant à l'OL, et recentrer toutes les finances sur le club de football.

Avec une première victoire en poche arrachée à Rennes en supériorité numérique, l’Olympique Lyonnais ne peut même pas souffler. L’idée est simplement de se lancer dans la course au maintien, sachant que la formation de Fabio Grosso est toujours dernière de Ligue 1. Il faudra au moins une série de victoires pour sortir de la dernière place, en espérant que cela n’aille pas trop vite devant. Mais le compteur est au moins enclenché. Du côté de la direction, on avoue sans problème compter sur le mercato pour renforcer l’équipe, et cela passera par le feu vert de la DNCG, rendu possible par les grosses ventes effectuées pendant l’été.

La LDCL Arena, un investissement de 141 ME

Mais sur le plan économique, John Textor s’active pour réaliser de grosses opérations afin de faire rentrer du cash sans avoir besoin d’affaiblir encore plus l’équipe. La tendance de ces derniers jours est confirmée dans la presse spécialisée dans l’économie du sport. Ainsi, Front Office Sport assure qu’avec le refinancement annoncé de la dette à plus de 300 millions d’euros, les nouveaux patrons de l’OL vont vendre non seulement OL Reign, avec toujours les Seattle Sounders en « discussions avancées » pour le rachat, mais aussi la LDLC Arena, l’enceinte flambante neuve de 16.000 places qui se trouve dans le Parc OL et a vu le jour en 2023, pour un investissement de 141 millions d’euros. Le prix demandé pour la vente de la salle de l’ASVEL n’est pas encore connu, mais il est réitéré que John Textor n’a aucune envie de conserver cette enceinte, préférant vendre ces deux bijoux de famille pour se concentrer uniquement sur la partie football de l’OL. Une décision qui peut surprendre sur deux entités récemment acquises, mais qui devrait aussi permettre de renflouer les caisses. Si cela permet à Lyon de passer la DNCG, de se renforcer et de remonter dans l’échiquier du football français, les supporters n’y trouveront certainement pas grand chose à redire.