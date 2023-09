OL ‍: Textor prend rendez-vous avec Julen Lopetegui

L'OL a déjà oublié Graham Potter, et va entrer en contact avec deux nouveaux entraineurs pour succéder à Laurent Blanc. Julen Lopetegui est dans la short list.

John Textor se voit reprocher beaucoup de choses depuis qu’il est le patron de l’Olympique Lyonnais, mais l’homme d’affaires américain s’active en tout cas énormément pour essayer de faire bouger les choses. Il a multiplié les mouvements au mercato, même si seul l’avenir dira si le résultat est à la hauteur des espérances. Maintenant que les choses vont très mal, il se démène pour trouver un nouvel entraineur, rappelant au passage qu’il n’avait pas choisi Laurent Blanc, sollicité par l’ancienne direction et notamment Jean-Michel Aulas. Cette semaine, il a contacté Graham Potter, qui a refusé poliment mais rapidement de prendre les commandes de l’équipe lyonnaise.

Ex #cfc and #bhafc boss Graham Potter has declined chance to take over at Lyon.



Potter was impressed by Lyon’s owner John Textor, who has big plans, but Potter felt move wasn’t the right time.



Lyon now likely to approach Lille boss Paulo Fonseca and ex #wwfc Julian Lopetegui.