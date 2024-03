Thiago Almada ciblé, Textor va frustrer l’OL

Dans : OL.

Ces dernières années, Thiago Almada est souvent cité comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération en Argentine, mais ses choix de carrière l’ont éloigné du plus haut niveau. Cela n’empêche pas John Textor de garder un œil sur la pépite d’Atlanta.

Du haut de ses 22 ans, Thiago Almada est l’un des joueurs les plus appréciés par les puristes du football sud-américain. Il faut dire que le milieu offensif argentin est une véritable pépite et il y a quelques mois, sa possible arrivée du côté de Marseille avait enflammé les supporters de l’OM. Contre toute attente, celui qui défendait les couleurs de Vélez Sarsfield s’est engagé en faveur d’Atlanta en Major League Soccer. Un choix de carrière étonnant, d’autant que Thiago Almada était ciblé par plusieurs gros clubs européens en plus de l’Olympique de Marseille. Sous contrat avec le club américain jusqu’en décembre 2026, Thiago Almada pourrait de nouveau faire l’objet de convoitises dans les semaines à venir.

D’après les informations de Tyc Sports, un certain John Textor a un œil très avisé sur les performances de Thiago Almada. Que les supporters de l’Olympique Lyonnais restent calmes, il s’agirait d’une piste pour Botafogo et non pas pour les Gones, tout du moins pour l’instant. A en croire le journaliste Germán García Grova, le club brésilien détenu par le patron d’Eagle Football aurait d’ores et déjà soumis une offre de 20 millions d’euros pour recruter le n°10 d’Atlanta. John Textor veut impérativement recruter le joueur, persuadé qu’il pourrait réaliser une plus-value colossale à l’avenir avec un joueur qui vaudra un jour 50 millions d’euros selon lui. La question est maintenant de savoir si, après avoir joué en Argentine et aux Etats-Unis, Thiago Almada fuira de nouveau l’Europe en signant au Brésil. Une telle signature à Botafogo aurait en tout cas un effet direct, celui de frustrer les supporters lyonnais, qui préfèreraient sans doute que John Textor attire Thiago Almada à Lyon plutôt qu’au Brésil.