OL ‍: Textor n'attend pas Matic et fait une offre en Turquie

Par Guillaume Conte

L'OL n'a pas de temps à perdre, et le club rhodanien est passé à l'assaut d'Ismail Yuksek avec une nouvelle offre qui doit pouvoir faire mouche. Son club de Fenerbahçe n'a pas encore répondu.

Le dossier Nemanja Matic étant toujours à l’arrêt, l’Olympique Lyonnais ne peut pas éternellement attendre, même si tout devrait se décanter dans les dernières heures du mercato. Le milieu de terrain serbe veut rejoindre l’OL, mais il n’a pas le feu vert de ses dirigeants, et s’est même mis d’accord pour ne plus reprendre l’entrainement tant que son cas n’était pas réglé. Résultat, le risque est fort pour Lyon de se retrouver le bec dans l’eau, le Stade Rennais n’étant pas facile à faire plier au mercato, et l’OL n’ayant pour le moment proposé qu’une toute petite indemnité de transfert pour récupérer l’ancien métronome de Manchester United.

L'OL met 12 millions d'euros sur la table

Très actif lors de ce mercato, John Textor travaille ainsi sur un autre dossier depuis quelques jours, et il a décidé d’accélérer encore une fois. Selon le journal turc Fotomac, l’OL a en effet effectué une nouvelle offre pour récupérer Ismail Yuksek. Le milieu de terrain est victime des arrivées dans son secteur de jeu, et notamment celle du Croate du Milan AC Rade Krunic. De quoi pousser l’international turc vers la sortie, alors que Lyon est sur les rangs, mais aussi Stuttgart en Bundesliga.

Le journal turc affirme que la dernière offre en date de Lyon se rapproche grandement des exigences de Fenerbahçe, avec 10 millions d’euros en transfert sec, et 2 millions d’euros en bonus éventuels. Récemment, le club d’Istanbul avait demandé 12 ME, puis 14 ME bonus inclus en voyant l’intérêt de plusieurs formations pour son joueur. La direction du « Fener » n’a pas encore répondu à l’offre lyonnaise, et n’a donc tout simplement pas dit non. Un transfert permettrait à l’OL de se renforcer dans ce secteur de jeu, alors qu’un gardien, un défenseur central, un ailier et très bientôt un attaquant, sont arrivés dans le Rhône en ce mois de janvier. La signature de Yuksek permettrait aux recruteurs lyonnais d’entrer dans leur objectif d’apporter un renfort par ligne, même si le forcing de l’OL semble rendre gourmande la formation turque.