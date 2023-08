OL ‍: Textor met le paquet, nouvelle offre pour Rodriguez ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir obtenu la signature d’Ernest Nuamah, l’OL met le paquet pour recruter un numéro 6 et Guido Rodriguez est toujours la priorité. Une nouvelle offre a été transmise au Bétis Séville pour l’international argentin.

Désespérément en quête d’un milieu défensif expérimenté, l’Olympique Lyonnais est déterminé à s’offrir Guido Rodriguez d’ici la fin du mercato estival. Le milieu de 29 ans évoluant au Bétis Séville est la priorité de Laurent Blanc et de Matthieu Louis-Jean au poste de numéro six, mais la marge de manœuvre de l’OL dans les négociations est très faible. D’autant que malgré la situation contractuelle de Rodriguez (fin de contrat en 2024), le club andalou se montre particulièrement gourmand. D’après la version espagnole de Be Soccer, le Bétis Séville réclame 20 millions d’euros pour vendre son capitaine, que les dirigeants andalous espèrent prolonger dans les semaines à venir.

info OL

La piste G.Rodriguez, révélée le 12/08 par @lequipe, chauffe toujours plus. L’OL a adressé une offre de 12M€ bonus compris au Bétis, qui souhaite encore prolonger l’Argentin. Déjà OK avec le joueur, les Lyonnais espèrent un aboutissement rapide.https://t.co/QaqiL7SbGC https://t.co/Dv6QwrWwzo — hugo (@hugoguillemet) August 24, 2023

Une somme sur laquelle l’OL ne s’est pas aligné puisque la première offre de John Textor s’élevait à peine à 8 millions d’euros. Cette proposition a été jugée ridicule par le Bétis et le message a bien été compris du côté de l’Olympique Lyonnais. C’est ainsi que selon les informations du média espagnol et de L'Equipe, Matthieu Louis-Jean est revenu à la charge avec une nouvelle proposition transmise au 6e de la Liga en 2022-2023. Cette nouvelle offre atteint 12 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus. Les choses commencent à devenir sérieuses puisque l’OL se rapproche considérablement des exigences du Bétis Séville pour le transfert de Guido Rodriguez. Les Lyonnais sont d’autant plus confiants que le départ de Karl Toko-Ekambi en Arabie Saoudite, officialisé jeudi soir, offre un peu de latitude au niveau de la masse salariale.

Guido Rodriguez est d'accord pour signer à l'OL

Après avoir recruté Ernest Nuamah pour 30 millions d’euros malgré l’intérêt de gros clubs européens, Lyon pourrait frapper un deuxième gros coup avec le champion du monde argentin Guido Rodriguez. D'autant que selon L'Equipe, le joueur est d'accord pour signer à l'OL cet été. Il convient toutefois de rester prudent car à aucun moment, Be Soccer ne parle d’accord imminent entre les deux clubs. Aux dernières nouvelles, le club andalou attend toujours 20 millions d’euros pour le transfert de l’un de ses joueurs majeurs. L’OL est donc prévenu, il faudra sans doute envoyer une nouvelle offre dans les heures ou les jours à venir. Mais en posant 15 millions d’euros sur la table bonus compris, les Gones prouvent que Guido Rodriguez est leur priorité et qu’ils vont continuer à insister pour tenter de le recruter.