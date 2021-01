OL : La légende Slimani à Lyon, c’est un grand oui

Dans : OL.

Moussa Dembélé en partance pour l’Atlético de Madrid, l’Olympique Lyonnais a décidé de recruter Islam Slimani, lequel est attendu mardi à Lyon.

Les négociations sont en cours de finalisation entre l’international algérien de Leicester et l’OL. Et pour cause, le club rhodanien aimerait idéalement que Slimani signe un contrat de six mois plus un an en option si Moussa Dembélé s’engage définitivement à l’Atlético de Madrid au mois de juin tandis que l’ex-buteur de Monaco souhaite directement parapher un bail de 18 mois. Les négociations se poursuivent mais sauf accident industriel, Islam Slimani devrait être un joueur de Lyon dès ce mardi, où il est attendu pour passer sa visite médicale.

Un recrutement bénéfique pour le club rhodanien selon Andy Delort, coéquipier d’Islam Slimani en sélection algérienne et qui ne tarie pas d’éloges au sujet de l’attaquant de Leicester. « Bien sûr, je pense qu’il peut apporter beaucoup à Lyon. Islam, c’est un guerrier, c’est quelqu’un qui sait marquer des buts et qui est capable de faire marquer les autres. Ce serait vraiment un énorme apport pour Lyon. Le meilleur buteur algérien du moment ? Il y en a des bons en ce moment (rires). En tout cas, on a de la chance en Algérie d’avoir des bons joueurs offensifs. Mais Slimani, c’est un très bon joueur, c’est la légende » a livré sur Téléfoot l’attaquant de Montpellier, pour qui l’Olympique Lyonnais va réaliser un superbe coup en attaque en s’attachant les services de Slimani, totalement inutilisé depuis le début de la saison à Leicester et qui n’a qu’une envie, retrouver du temps de jeu en Ligue 1. Tout s’accélèrera dès lors que le prêt avec option d’achat de Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid sera officiel simultanément ou presque.