OL ‍: Textor l'écoeure, un club réclame le retour d'Aulas

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL consolide ses équipes techniques et dirigeantes au fil des semaines. Le club rhodanien va notamment accueillir Jordan Gonzalez pour diriger ses U17. Bourg-Péronnas, qui emploie Gonzalez, ne digère pas la méthode de John Textor.

Après les joueurs, l'OL met la main sur les meilleurs entraîneurs rhônalpins. Le cas Pierre Sage l'a montré récemment : pas besoin de parcourir des kilomètres pour trouver d'excellents techniciens. Séduit par l'ancien de La Duchère qu'il a nommé entraîneur de l'OL cet hiver, John Textor a décidé d'offrir à ses équipes de jeunes les têtes pensantes de la région. Lyon va notamment aller chercher Jordan Gonzalez du côté de Bourg-Péronnas. A 33 ans, l'entraîneur de la formation de N2 va s'occuper des U17 nationaux de l'OL. Ce recrutement en pleine saison ulcère le président du club bressan.

Aulas aurait agi différemment avec un partenaire

En effet, Bourg-Péronnas lutte pour remonter en National. Leader de son groupe de N2, le club de l'Ain connaît quelques difficultés financières. Ainsi, il lui était difficile de lutter sur le plan financier avec l'OL. Les Lyonnais ont offert un superbe contrat à Jordan Gonzalez en plein mois de janvier. Le président Gilles Garnier ne digère pas la brutalité d'une telle attaque pour son petit club, lequel est en plus un partenaire historique de l'OL. Selon Garnier, l'attitude de John Textor n'aurait jamais été imitée par Jean-Michel Aulas en son temps.

L'entraineur Jordan Gonzalez va quitter Bourg-Péronnas, leader de N2, pour rejoindre l’OL académie fin janvierhttps://t.co/j84Uwtxp9u — Le Progrès OL (@LeProgresOL) January 5, 2024

« L’OL nous a mis le feu ! Comment veux-tu retenir un mec à qui tu proposes un meilleur salaire, un contrat plus long et à qui tu vas faciliter l’accès aux diplômes ? Cette façon de faire est purement et simplement dégueulasse. On n’a pas de bases aussi solides que l’OL, on n’a pas les moyens de le retenir. Oui, on aurait pu, mais je n’ai rien contre Jordan, c’est une très bonne opportunité pour lui qui ne se serait peut-être pas représentée, je ne vais pas le retenir. J’en veux à l’OL pour la méthode utilisée, si Monsieur Aulas avait encore été président, ça ne se serait pas passé comme ça, il avait de la correction... », s'est plaint le président de Bourg-Péronnas dans Le Progrès. Il est vrai qu'un petit geste financier de l'OL n'aurait pas été de trop pour le club bressan, lequel se remet à peine d'une relégation la saison dernière. C'est d'autant plus vrai au vu des nombreux joueurs récupérés par l'OL à Bourg-Péronnas depuis plusieurs années.