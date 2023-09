OL ‍: Textor est nul, RMC se déchaîne

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Si Fabio Grosso devrait devenir le prochain entraîneur de l'OL, il n'a toujours pas été officialisé et manquera le match contre Le Havre dimanche. L'OL sera dirigé par un trio d'intérimaires mené par Jean-François Vulliez. En 2 semaines, John Textor devait faire mieux.

Y a-t-il un pilote dans l'avion lyonnais ? Ce constat illustrant le mauvais début de saison lyonnais s'est matérialisé de manière concrète dans les faits. Depuis une semaine, l'OL n'a en effet plus d'entraîneur officiellement. Laurent Blanc a été viré et aucun successeur n'a été désigné. Si Fabio Grosso doit arriver dans les prochaines heures, les Lyonnais doivent utiliser une solution de rechange pour la réception du Havre dimanche soir. Un trio intérimaire dirigera les Gones avec Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson. Une solution de dernière minute qui ne fait pas très sérieux pour un club du standing de l'Olympique Lyonnais.

Textor trop lent dans ses prises de décision

C'est en tout cas l'avis du plateau de l'After Foot sur RMC. « Ça aurait du être anticipé de la part de John Textor la transition. Il y a quand même eu 10 jours, sans compter la semaine précédant le match contre le PSG, où tu savais que l’avenir de Laurent Blanc était scellé. Tu dois préparer cela en amont car le match contre Le Havre en terme de calendrier, même si j’aimerais bien voir ce que va faire Le Havre contre Lyon, c’est normalement un calendrier abordable. Si cela se passe mal, il y aura eu une mauvaise gestion pour essayer de redémarrer la saison de l’Olympique Lyonnais », analyse un Walid Acherchour inquiet de la préparation du match si important contre Le Havre.

🇺🇸 Pour Walid Acherchour et Stéphane Guy, John Textor fait preuve d'amateurisme dans la gestion sportive de l'Olympique lyonnais, notamment depuis la défaite contre le PSG. pic.twitter.com/Puo6cXH9CJ — After Foot RMC (@AfterRMC) September 15, 2023

De son côté, Stéphane Guy est sans pitié pour l'OL de Textor, jugé plus amateur que les clubs amateurs eux-mêmes. « C’est pas une surprise. C’est une mauvaise gestion depuis que John Textor est là. Tout est fait à l’envers. C’est même hallucinant. C’est-à-dire qu’on est à un niveau d’amateurisme… il se passerait cela dans mon cher club de l’US Alençon que les bras m’en tomberaient. C’est l’Olympique Lyonnais », a t-il lâché dépité. De quoi mettre une pression supplémentaire sur l'Américain, lequel a besoin de résultats positifs pour l'OL dès ce week-end pour enrayer cette mauvaise dynamique.