OL ‍: Textor est bouillant, il lâche 15 ME en Turquie

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En parallèle de la piste Matic, l'OL garde un œil sur Ismail Yuksek (Fenerbahçe). Une piste plus onéreuse qui n'effraie pas Lyon. Les journalistes turcs indiquent que l'OL est prêt à casser sa tirelire pour Yuksek.

Ces dernières années, l'OL a souvent été frustré quand il a voulu tout miser sur un joueur à un poste précis. Le joueur visé étant souvent perdu dans les derniers jours du mercato comme Ellyes Skhiri notamment en janvier 2023. La nouvelle direction guidée par David Friio veut éviter cette erreur. Elle le montre dans le dossier du milieu de terrain cet hiver. Les Lyonnais tentent actuellement de piquer Nemanja Matic à Rennes. Le Serbe est motivé à l'idée d'aller dans le Rhône mais le club breton ne veut pas le lâcher à un concurrent direct et fait trainer les choses. L'OL ne peut pas risquer d'attendre les derniers jours de janvier pour finaliser ce transfert. Le jeune turc Ismail Yuksek (Fenerbahçe) est toujours visé par les recruteurs lyonnais.

L'OL offrirait 15 ME pour Yuksek !

L'OL discute avec Fenerbahçe, un club plus ouvert pour une vente que Rennes. Les Stambouliotes veulent toutefois plus d'argent que le Stade Rennais. Alors que Rennes pourrait lâcher Matic pour 5 millions d'euros, Fenerbahçe attend au moins le double pour Yuksek. L'OL offrirait même bien plus selon le journaliste local Arda Birben.

Lyon’dan, İsmail Yüksek için bonuslar ile toplam değeri 15m€’yu bulan bir teklif geldi. Fenerbahçe yönetimi bu teklife sıcak, kararı oyuncunun vermesini istiyorlar. — Arda Birben (@BirbenArda) January 19, 2024

« Une offre d'une valeur totale de 15 ME bonus compris est venue de Lyon pour İsmail Yüksek. La direction de Fenerbahçe a très bien accueilli cette offre, elle souhaite que ce soit le joueur qui prenne la décision », écrit-il sur X. Un montant trois fois supérieur à celui de Matic. Néanmoins, Yuksek a une meilleure valeur marchande. Il est plus jeune, peut être revendu à l'avenir et possède un salaire moins important que le milieu serbe de Rennes. Des arguments intéressants pour un OL qui doit trouver en urgence un nouveau milieu de terrain.