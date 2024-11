OL ‍: Textor avoue son énorme coup de coeur

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Considéré comme un jeune talent prometteur au Brésil, l’ailier de Vasco de Gama, Vitor Rayan, est annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais. Ce n’est pas qu’une simple rumeur puisque le propriétaire rhodanien John Textor a confirmé son intérêt pour le Brésilien.

Il n’est pas rare que l’Olympique Lyonnais soit associé à des talents d’Amérique du Sud. En tant que patron de Botafogo, le propriétaire du club rhodanien John Textor a notamment un œil sur le championnat brésilien. Et plus particulièrement sur Vitor Rayan. Depuis quelques jours, l’ailier de Vasco de Game est annoncé sur les tablettes du pensionnaire de Ligue 1. On parle même de négociations en cours et d’une première offre transmise. D’après le média Globo en début de semaine, l’Olympique Lyonnais a proposé 14 millions d’euros pour le transfert du Brésilien.

𝗨𝗡 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗜𝗡𝗘́𝗗𝗜𝗧



L’OL aurait transmis une offre de 14M d’€ à Vasco pour Rayan Vitor 🇧🇷



Parallèlement Vasco devrait rembourser une dette d’un peu + de 2,3M d’€ à … Botafogo.



De plus, le Nilton Santos (stade de Botafogo) serait loué pendant 3 années par Vasco.…

L’opération n’est pas simple pour John Textor, d’autant que l’effectif de son entraîneur Pierre Sage n’a plus de place pour un extra-communautaire, sachant que Vitor Rayan refuserait de partir en prêt à Molenbeek, autre club possédé par l’Américain. Ces complications incitent forcément l’homme d’affaires à se montrer prudent lorsqu’il évoque le dossier. Mais après la victoire de Botafogo contre Vasco de Gama (3-0) dans la nuit de mardi à mercredi, match durant lequel le jeune talent de 18 ans est entré pour disputer les 25 dernières minutes, John Textor n’a pas caché son intérêt.

Textor n'est pas insensible

« Non, je ne lui ai pas parlé, a d’abord répondu le dirigeant à UOL Esporte en zone mixte. J’ai salué plusieurs joueurs de Vasco à leur sortie du terrain. C’est un jeune talent. Il est un joueur de Vasco jusqu’à ce qu’il ne le soit plus. Tout le monde aime Rayan. » A commencer par l’Olympique Lyonnais et son propriétaire qui voient peut-être en Vitor Rayan un potentiel successeur de Rayan Cherki, toujours annoncé partant malgré sa prolongation en septembre dernier.