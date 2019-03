OL : Kenny Tete blessé, un énorme coup dur pour Lyon ?

Dans : OL, Foot Europeen.

Remplaçant au coup d'envoi jeudi lors de la promenade des Pays-Pas contre la Biélorussie, Kenny Tete a remplacé Denzel Dumfries à la 68e minute, mais le défenseur de l'OL a quitté ses coéquipiers soixante secondes plus tard, victime d'un problème musculaire. Dans un premier temps, le sélectionneur néerlandais a décidé de remplacer Kenny Tete dans son groupe par Hans Hateboer dans la perspective du match de dimanche contre l'Allemagne. Mais ce samedi, les informations dévoilées par Le Progrès sont plutôt très mauvaises pour le défenseur néerlandais et donc pour l'Olympique Lyonnais.

Et le quotidien régional de faire un bilan assez inquiétant pour Kenny Tete. « Victime d’un claquage à la cuisse droite, il pourrait manquer un mois, au pire moment par rapport aux objectifs du club lyonnais. La courbe de Kenny Tete à l’Olympique Lyonnais ne parvient pas vraiment à être linéaire. Au moment où le défenseur néerlandais semblait en mesure de s’installer durablement dans sa carrière entre Rhône et Saône, il a donc rechuté (...) Kenny Tete, qui signa un contrat de quatre ans le 10 juillet 2017, acquis pour quatre millions à l’Ajax, n’est toujours pas arrivé à cinquante matches avec l’OL en deux saisons. À 23 ans, il dispose à Lyon d’un contrat très conséquent, pour ne pas dire en or », rappelle le média lyonnais. En attendant, Bruno Genesio et l'Olympique Lyonnais vont devoir composer sans Kenny Tete en espérant que ce dernier soit revenu avant la fin de saison.