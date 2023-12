OL ‍: Textor annonce à Aulas le prix de la LDLC Arena

Dans : OL.

De nouveau en bons termes, John Textor et Jean-Michel Aulas vont néanmoins croiser le fer dans le dossier de la salle LDCL, que l'ancien président veut acheter au nouveau. Le prix est en tout cas connu.

John Textor ne s’en est jamais caché, il ne compte pas conserver dans le patrimoine d’OL Groupe la salle multi-sports que Jean-Michel Aulas a fait construire, et qui vient d'être inaugurée, notamment pour l’ASVEL en EuroLeague. Pour cela, le président de l’OL avait déboursé 140 millions d’euros, et John Textor, qui compte bien réduire la dette du club et investir surtout dans le football, a bien l’intention de vendre la salle. Il l’a confirmé dans un entretien au journal Le Monde, où il donne enfin un premier chiffre sur la volonté de vendre la LDLC Arena pour le prix de 180 millions d’euros. Une somme qu’il pense atteindre, alors que l’Américain dévoile cinq candidats, dont Jean-Michel Aulas qui s’est définitivement d’OL Groupe pour pouvoir postuler à cet appel d’offre.

« Notre business model est assez clair : nous voulons consacrer notre argent au foot, pas au basket ou à la musique. Le groupe a emprunté et déboursé 140 millions d'euros pour construire cette salle. Elle dégagera peut-être des bénéfices d'environ 10 millions d'euros par an. Un équipement d'une valeur de 180 millions d'euros - car nous pouvons le vendre 180 millions d'euros - qui réalise un retour sur investissement de 10 millions d'euros est un mauvais investissement », a expliqué le propriétaire de l’OL, qui ne veut pas s’embarasser d’une salle qui va certes générer de l’argent, mais dont la vente sera un moyen rapide de faire entrer de l’argent dans les caisses, réduire la dette et investir sur le marché des transferts.