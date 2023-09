OL ‍: Textor a un coup de coeur, les supporters en PLS

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il y a encore du nouveau dans le dossier du futur entraineur de l'Olympique Lyonnais. John Textor a un nouveau favori, un technicien dont le nom n'a pas filtré pour le moment. Ce qui rend tout le monde nerveux.

Annoncé comme le futur entraineur de Lyon amené à signer son nouveau contrat mardi dernier, Gennaro Gattuso a subitement disparu des radars de John Textor. Le propriétaire laisse couler la piste, alors que tout semblait bouclé et que l’Italien avait même choisi son futur staff. Désireux d’aller le plus vite possible dans cette opération, l’Américain a tout changé en prenant désormais son temps, quitte à conserver le trio d’entraîneurs provisoires actuellement en place pour les prochains jours. L’indécision d’Oliver Glasner, qui n’aurait toujours pas vraiment dit non à l’OL, n’aide pas à y voir clair, tandis que Frank Lampard a bien été contacté. C’était la situation ce mercredi matin, mais avec John Textor, tout change à tout moment.

Le nom de Van Nistelrooy revient souvent

info ⁦@lequipe⁩

Gattuso n’a plus de nouvelle de l’OL depuis + de 24h. Il est un choix par défaut pour John Textor, qui cherche donc aussi ailleurs. Un autre candidat étranger, dont le nom n’est pas encore sorti, pourrait bientôt se détacher. https://t.co/MH4JIWe1Dh — hugo (@hugoguillemet) September 13, 2023

Ainsi, cet après-midi, L’Equipe annonce qu’un nouvel entraineur, étranger, est apparu sans que le nom ne filtre à l’heure actuelle. Mais ce technicien serait désormais le grand favori pour le poste. Même s’il convient de rester prudent tant John Textor a l’air de vouloir tirer dans tous les sens, cette situation à rebondissements met les supporters et suiveurs de l’OL à bout de nerfs. En réponse à ces annonces sur les réseaux sociaux, les fans ont préféré prendre cela à la rigolade en proposant de nombreux noms sur l’identité du coach désormais favori. Certains sont sérieux, d’autres sont des rêves, et quelques suggestions marquent tout de même le désespoir de la situation. « Guardiola va enfin dire oui », « le retour de Vahid Halilhodzic en Ligue 1 », « c’est Zidane apparement » ont préféré lancer certains internautes, tandis que plusieurs noms revenaient plus sérieusement avec insistance comme Leonardo Jardim, Ruud Van Nistelrooy, Karel Geraets ou Fabio Grosso. Une preuve en tout cas que, à force de tirer dans tous les sens, Textor a créé un sacré mic-mac qu’il va être temps de démêler avec la nomination d’un nouvel entraineur.