Un drapeau français « RIP Thomas » fait polémique à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis le déplacement à Marseille, certains supporters de l'OL sont surveillés. Et l'apparition d'un drapeau tricolore rendant hommage au jeune Thomas, décédé après une agression la semaine passée, a suscité des commentaires virulents.

La mort de Thomas, 16 ans, victime de plusieurs coups de couteaux lors d’un bal à Crépol (Drôme), a suscité une énorme émotion dans toute la France. Mais ce week-end, on a également assisté à la récupération par des membres de l’ultra-droite de ce drame. Tandis que l'inhumation du jeune garçon a lieu vendredi, le monde du rugby a rendu hommage ce week-end par une minute de silence à celui qui était joueur du club local. Mais dimanche soir, des supporters de l'Olympique Lyonnais ont aussi tenu à saluer la mémoire de Thomas. Et pour cela, ils ont marqué « RIP Thomas » sur un drapeau français. Forcément, cela s'est emballé lorsque Hugo Guillemet, le journaliste de L'Equipe a relayé cela, sachant que certains supporters de l'OL sont soupçonnés d'être extrêmement nationalistes.

Les supporters de l'OL pointés du doigt

les Bad Gones ont déployé un drapeau français avec l’inscription « RIP Thomas ». #OLLOSC pic.twitter.com/drSxZxOBhp — hugo (@hugoguillemet) November 26, 2023

En réponse au message du journaliste, certains ne se sont pas gênés de faire comprendre à ce dernier qu'il se trompait de cible et mélangeait les sujets. « C'est un hommage quoi. Guillemet, le fan de Mélenchon a encore frappé », « Ce tweet « spécial » ne m’étonne pas venant d’un gauchiste », « On a plus le droit de mettre le drapeau français en championnat de France ok d'accord ! », « Tweet dégueulasse qui contribue à mettre de l'huile sur le feu », les messages sont plutôt favorables à l'action des supporters. Mais pour d'autres intervenants, il y a un côté malaisant de voir les couleurs françaises associées à ce dramatique fait-divers, surtout après les événements du week-end, et au moment où l'Olympique Lyonnais risque d'être sanctionné par la LFP pour le comportement raciste de certains de ses fans au Vélodrome.