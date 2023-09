OL ‍: Textor a envoyé balader Jorge Mendes, c'est confirmé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques heures, l'OL annonçait la nomination de Fabio Grosso en tant que nouvel entraineur. Une arrivée qui soulève pas mal de questions.

Après des jours de réflexion, l'OL a finalement fait le choix de confier son équipe première à Fabio Grosso. Ancien joueur du club, l'Italien aura la lourde tâche de faire rebondir un club en perte totale de confiance. Grosso était d'ailleurs à la lutte avec Gennaro Gattuso pour devenir le nouvel entraineur des Gones. Mais tout compte fait, c'est bien Grosso qui a été choisi. Pourtant, la signature de l'ancien Milanais était annoncée comme presque faite. Selon certains observateurs, dont Denis Balbir, John Textor n'a pas voulu faire plaisir plus que de raison à un certain Jorge Mendes, qui représente Gattuso.

Textor a dit non, c'est à souligner

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. « Ce qu’on retiendra aussi de la folle semaine lyonnaise, c’est la vraie-fausse arrivée de Gennaro Gattuso. C’est un épisode de plus qui montre malheureusement qu’en coulisses les choses ne vont pas si bien… Je ne critique pas le choix de Grosso qui pour moi était le meilleur à faire des deux mais ça montre que le club est mal dirigé ! A Lyon, il y a eu un vrai vent de défiance à l’égard de Gattuso. Plus qu’un mouvement contre le joueur, je pense que c’était surtout une manœuvre contre Jorge Mendes, pour ne pas lui ouvrir totalement la porte. En tout cas, ça fait beaucoup trop d’hésitations à Lyon pour qu’on pense que tout le monde parle d’une seule et même voix », a notamment indiqué Denis Balbir, tout de même impatient de voir comment Fabio Grosso tentera de changer la dynamique à l'OL. Pour son premier match avec les Rhodaniens, le champion du monde italien se rendra à Brest, dauphin de Monaco en Ligue 1.