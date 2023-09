OL ‍: Lyon aussi nul, Le Havre est sous le choc

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pour le renouveau, il faudra encore patienter du côté de l’OL, qui a offert un triste spectacle à son public dimanche soir contre Le Havre (0-0).

La première victoire attendra pour l’Olympique Lyonnais, le spectacle aussi. Malgré une composition plutôt séduisante avec Nuamah, Cherki ou encore Lacazette en attaque, les Gones ont concédé un nouveau match nul à domicile. Face à un promu limité mais cohérent, à savoir Le Havre, les hommes du futur entraîneur Fabio Grosso ont affiché trop de limites techniques pour espérer la victoire.

Raymond Domenech pointe les limites de l'OL

De toute évidence, il faudra beaucoup plus pour sortir Lyon de la crise et enchainer les succès dans un championnat aussi serré que la Ligue 1 car dimanche soir, l’écart était minime entre un club au budget XXL à l’échelle du championnat de France et un promu venant directement de Ligue 2. Au micro de Prime Video à la mi-temps, même les Havrais faisaient part de leur stupéfaction d’avoir autant le ballon à l’extérieur à Lyon. Une anomalie pour Raymond Domenech, qui a pointé du doigt la faible prestation des joueurs rhodaniens dimanche soir au Groupama Stadium pour la première de l’après-Laurent Blanc.

« Lyon ne méritait pas mieux que le match nul car ils sont dans le même état que celui dans lequel ils ont débuté la saison. Il n’y a pas de profondeur, il y a peu d’occasions, il y a des joueurs qui ne veulent faire que des dribbles. Il y a de grosses situations où ils peuvent encaisser un but comme sur l’action du Havre où Grandsir rate un truc immanquable. Ils doivent être menés 1-0, à la mi-temps le Havrais qui était interrogé était même surpris de voir que son équipe avait autant le ballon. Il manque des leaders à l’OL, mais pour être un leader il faut être bon sur le terrain » a souligné Raymond Domenech avant de tailler le capitaine Alexandre Lacazette, pas dans un grand soir face au Havre et qui a écopé d’un 3/10 dans L’Equipe ce lundi. « Lacazette par exemple n’a pas été bon dimanche soir, il rate une occasion sur le centre de Tolisso et il donne mal un ballon à Cherki en deuxième mi-temps. Il n’est pas bon, il est absent… » a jugé l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France. Si même le meilleur joueur lyonnais n’y est pas, alors il est clair que l’OL ne peut pas espérer grand-chose en l’état actuelle des choses.