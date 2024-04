OL ‍: Textor a choisi Aulas, Tony Parker conteste le deal

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Pour la vente de la LDLC Arena, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais John Textor est entré en négociations exclusives avec Jean-Michel Aulas. Également intéressé par le rachat de la salle polyvalente, le président de l’ASVEL Tony Parker refuse d’abandonner la table des discussions.

Le dossier entre dans la dernière ligne droite. Candidat au rachat de la LDLC Arena, qui appartient à l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a entamé des négociations exclusives avec John Textor. Le propriétaire du club rhodanien a en effet choisi son prédécesseur, avec qu’il s’est réconcilié ces derniers mois, pour la vente de la salle polyvalente. L’Américain avait aussi la possibilité de poursuivre les échanges avec Tony Parker.

OL : Vendre à Aulas, la moins pire des solutions https://t.co/QbbabmdC5a — Foot01.com (@Foot01_com) April 5, 2024

En effet, le président de l’ASVEL a également manifesté son intérêt. Lui dont l’équipe de basket s’apprête à disputer son onzième match à l’Arena ce vendredi soir, ce sera en Euroligue face à Barcelone. « Nous avons réuni plus de 75 000 personnes en dix matchs, ce qui est du jamais vu pour du basket, grâce à l’incroyable soutien de la ville, de la Métropole, de la région, des partenaires, du public, s’est réjoui l’ancien basketteur dans Le Progrès. On ne pouvait pas rêver mieux. C’est un formidable succès. » Le dirigeant français se verrait bien profiter de cette réussite en tant que propriétaire des lieux.

Tony Parker et Aulas associés ?

Et pour y parvenir, Tony Parker souhaite collaborer avec Jean-Michel Aulas, apparemment disposé à cohabiter. « Jean-Michel a pris le lead et nous travaillons main dans la main pour qu’il arrive à finaliser ce dossier, a révélé TP. Cela fait vingt ans qu’on se connaît, on s’est toujours bien entendus et je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Nous sommes toujours en discussion avec Jean-Michel pour s’entendre pour racheter l’Arena ensemble. » Il n’y a pas si longtemps, JMA considérait Tony Parker comme son potentiel successeur aux commandes de l’Olympique Lyonnais.