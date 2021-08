OL : Lyon insiste pour un Grec, qui va payer l'addition ?

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a fait une offre se rapprochant des 10 ME demandés par Fenerbahçe pour le milieu offensif grec, Dimitrios Pelkas.

Très timide depuis le début du mercato dans le sens des arrivées, Lyon accélère en coulisses. Le joueur de 27 ans, Dimitrios Pelkas, recruté il y a an par Fenerbahçe en provenance du PAOK Salonique, est dans le viseur de Juninho mais surtout de Peter Bosz, qui insiste auprès de son directeur sportif pour accélérer dans ce dossier. Le milieu offensif, acheté seulement 1,6 ME environ, a conquis ses supporters et ses dirigeants, qui espèrent bien réaliser une belle plus-value. Fenerbahçe demande 10 ME pour le Grec, encore sous contrat jusqu’en juin 2023. A en croire les informations du média turc Haber 365, l’OL a encore augmenté son offre pour Dimitrios Pelkas. Une entente entre les deux clubs n’est plus du tout inenvisageable. Les positions se rapprochent considérablement ces derniers jours.

L’OL propose 8 ME

L’OL est revenu à la charge avec une offre de 8 ME, soit 2 ME de moins que ce qui est demandé par Ali Koc, le grand patron de Fenerbahçe. Mais cette somme pourrait bien faire craquer le club turc, qui réaliserait un achat revente de qualité pour un joueur bloqué dans le championnat grec depuis de nombreuses saisons. Fenerbahçe s’attend à réaliser un beau profit. Reste à savoir si l’OL est capable de monter encore plus haut pour se rapprocher toujours plus de ces fameux 10 ME. Ali Koc sait qu’il devra verser 20% du transfert à l’ancien club de Dimitrios Pelkas, le PAOK Salonique, comme conclu au moment de l’opération en octobre 2020. L’OL ne va pas devoir se montrer trop tatillon car il subit la concurrence de Rubin Kazan dans le dossier, également très intéressé par le joueur. Quoi qu’il arrive, un dénouement semble proche.