OL : Tetê va rester, le coup de maître est royal

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL compte bien se montrer ambitieux cet été sur le marché des transferts. Tetê serait bien parti pour rester au club si l'on en croit les informations de la presse brésilienne.

Il y a quelques mois, l'OL faisait une superbe pioche en récupérant en prêt Tetê en provenance du Shakhtar Donetsk. Le Brésilien, empêché de jouer du fait de la guerre actuelle en Ukraine, s'est donné une nouvelle chance dans le Rhône. Auteur de 2 buts et 5 passes décisives en 9 matchs joués avec l'OL en Ligue 1, Tetê a très vite mis tout le monde d'accord. Mais avec la saison qui s'est achevée récemment, la joie était de courte durée pour les fans et observateurs lyonnais. Heureusement, les bonnes nouvelles s'enchaînent depuis quelques jours. Alexandre Lacazette est d'abord revenu à l'OL, puis c'est Johann Lepenant qui a été recruté. Par la suite, John Textor est devenu actionnaire majoritaire du club. Une arrivée qui redistribue certaines cartes et qui va permettre à l'OL de se montrer ambitieux cet été lors du mercato.

Tetê à l'OL, une affaire qui roule ?

L’OL serait parvenu à prolonger le prêt de Tetê pour la saison.



Il va revenir en France cette semaine.



(@UOLEsporte) pic.twitter.com/JmoQwIMOOJ — Only Gones (@OnlyGones) June 27, 2022

Selon les informations de UOL Esporte, l'Olympique Lyonnais est tombé d'accord avec Tetê et le Shakhtar pour un nouveau prêt. Le Brésilien de 22 ans a beaucoup aimé son expérience dans le Rhône et pousse pour rester. Dans ce dossier, l'OL s'est résigné à passer par un prêt, compte tenu des grandes demandes financières du club ukrainien, qui souhaite recevoir près de 30 millions d'euros pour lâcher définitivement son crack brésilien, encore sous contrat jusqu'en 2023. Une somme que les Gones ne comptent pas mettre. Mais tout va donc bien se terminer entre les deux clubs. Le média brésilien indique que Tetê est même attendu cette semaine en France pour reprendre l'entraînement avec Lyon. Son association avec Alexandre Lacazette a déjà de quoi faire saliver les amoureux de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, Tetê décidera de revenir en Ukraine ou non si la situation le permet. A noter que la direction lyonnaise pourrait également annoncer dans les prochaines heures l'arrivée d'un autre crack du foot mondial pour 15 millions d'euros, en la personne de Tyrell Malacia. L'accord est scellé avec le joueur mais pas encore avec le club néerlandais du Feyenoord.