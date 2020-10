OL : Terrier sacrifié, Sidney Govou dégomme Lyon

Dans : OL.

Le mercato a été mouvementé à Lyon, où de nombreux joueurs ont été vendus comme Rafael, Kenny Tete, Jeff Reine-Adelaïde, Bertrand Traoré ou encore Martin Terrier.

Le départ de l’ancien Strasbourgeois au Stade Rennais en début de mercato n’a pas encore été totalement digéré sur les bords du Rhône. Surtout, ce dossier illustre parfaitement le manque de cohérence de la direction lyonnaise durant cette fenêtre de mercato selon Sidney Govou. Dans les colonnes du Progrès, le consultant de Canal Plus n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour critiquer Jean-Michel Aulas, Juninho, Vincent Ponsot et tous décideurs de l’Olympique Lyonnais.

« Un mercato, c'est de l'anticipation. Or, Lyon en a manqué. La Ligue des Champions a découlé sur un mercato biaisé, sans anticipation. Ça vient de la façon dont le club est géré. Il y a trop de décideurs à l'OL, c'est l'impression que ça donne de l'extérieur. Tout le monde était d'accord qu'il fallait dégraisser. Mais l'a-t-on fait avec les bons joueurs ? Vendre Martin Terrier était une erreur, il avait le potentiel pour jouer à Lyon. S'il n'a pas réussi, il faut se poser des questions sur les raisons » a pesté Sidney Govou, pessimiste pour la suite des évènements à Lyon. Pour rappel, le club rhodanien a enregistré quatre signatures cet été avec Ozkacar, Benlamri, Paqueta et De Sciglio. Reste maintenant à voir si ce mercato, très critiqué par les supporters de l’Olympique Lyonnais, permettra au club d’atteindre son objectif, à savoir le podium de la Ligue 1. Pour y parvenir, les Gones pourront tout de même compter sur Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembélé, tous annoncés sur le départ et qui sont finalement restés.