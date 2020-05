OL : Taisez vous M.Aulas, 67% des Français l'exigent

Dans : OL.

Un sondage réalisé par RTL montre qu'une large majorité de Français donne tort au président de l'Olympique Lyonnais dans son combat contre la LFP.

Habitué à batailler, Jean-Michel Aulas ne va pas arrêter sa lutte contre la Ligue de Football Professionnel et la décision prise par cette dernière de stopper brutalement la Ligue 1. Mais le président de l’Olympique Lyonnais sait désormais que les Français ne partagent pas son avis sur ce choix dicté par le Gouvernement. A la demande de RTL, Odoxa a réalisé un sondage à la fois auprès du grand public, mais également chez les amateurs de football, et dans les deux cas, on ne partage pas du tout l’avis de Jean-Michel Aulas sur cette attaque frontale face à la LFP, y compris en justice.

Lorsque la question de savoir si les recours du patron de l’OL devant le tribunal administratif de Paris sont justifiés, la réponse est brutale. « Face à cette attitude, les Français et les amateurs de football se rangent très majoritairement dans le camp des opposants du président lyonnais. Ils sont respectivement 72% et 67% à juger qu’il a tort de contester la décision de la Ligue. Ce n’est probablement pas sa préoccupation majeure tant les pertes financières pour l’OL sont importantes mais son image va s’en trouver dégradée », constate la première radio de France. Cependant, Jean-Michel Aulas reçoit quand même l’approbation d’une majorité des Français lorsqu’il dit que le PSG et Lyon seront défavorisés en Ligue des champions si cette dernière devait reprendre. 67% des personnes interrogées sont convaincus que les deux représentants tricolores seront défavorisés par rapport aux équipes des autres championnats qui ont repris.