OL : Sylvinho réussira à Lyon ou ailleurs, Aulas mise sa paie

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé sur le banc de l'Olympique Lyonnais au début de l'été, Sylvinho traverse déjà de grosses perturbations, les résultats de l'OL n'étant pas à la hauteur des attentes, tout comme les prestations sur le terrain. C'est donc dans un climat très agité que l'entraîneur brésilien entame une semaine pour le moins chargée avec un match en Ligue des champions, mercredi à Leipzig, et surtout le derby dimanche prochain face à une formation de Saint-Etienne prise également dans des turbulences. Soumis au feu des critiques, Sylvinho peut cependant compter sur le soutien de Jean-Michel Aulas, lequel pense que le choix fait après le départ de Bruno Genesio est le bon.

Pour le président de l'Olympique Lyonnais, son entraîneur brésilien finira par prouver son talent, même si ce n'est pas à l'OL. « Sylvinho est victime d'un procès d'intention injuste. Il a la fibre, mais pas l'expérience. Peut-être que ça marchera ou non à Lyon. Mais cela ne remettra pas en cause la capacité de Juninho à réussir dans son rôle de directeur sportif ni les qualités intrinsèques de Sylvinho. Il a tellement envie de réussir et il va réussir. Si ce n'est pas à l'OL, ça sera après », affirme, dans L'Equipe, le président de l'Olympique Lyonnais, pas décidé à lâcher aussi facilement un coach qu'il a bataillé pour faire venir dans les valises de Juninho.