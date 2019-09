OL : Sylvinho interdit la folie à Lyon, sauf celle du PSG

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Sans victoire depuis quatre matchs toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais n’avance plus. Et l’on ne parle pas seulement de classement.

Sur le terrain aussi, les Gones ont beaucoup plus de mal à se rapprocher du but adverse par rapport aux saisons précédentes. Il faut dire que les consignes de Sylvinho vont clairement dans ce sens. Depuis son arrivée, le nouvel entraîneur met l’accent sur la solidité défensive, à l’image de sa dernière conférence de presse ce vendredi « J’ai vu du sacrifice, de la concentration et de la discipline, l'équipe est mieux organisée, s’est réjoui le Brésilien. Mais il faut mieux construire le jeu et ne pas avoir une équipe coupée en deux. »

Du coup, lorsqu’un journaliste a évoqué le manque de folie dans le jeu des Lyonnais, Sylvinho s’est agacé. « La folie, c'est un terme qui ne me va pas, a-t-il répondu. Le football est fait de liberté, mais avec de l’ordre. Lorsque tu vois Manchester City ou le PSG, il y a de la folie, mais aussi une organisation et une qualité technique. La folie, c'est quoi ? Laisser quatre joueurs devant, les laisser faire ce qu'ils veulent et ne pas les faire revenir ? Non, ce n'est pas ça pour moi. » A priori, l’OL ne tentera rien de fou contre le Paris Saint-Germain dimanche…