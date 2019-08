OL : Sylvinho entre en scène, Daniel Riolo est excité

Dans : OL, Monaco, Ligue 1.

Ce vendredi soir, Lyon défie l’AS Monaco en ouverture de la première journée une Ligue 1. Une affiche forcément très attendue, notamment dans la capitale des Gaules, où les changements ont été nombreux durant l’intersaison. Bruno Genesio a cédé son tablier à Sylvinho, lequel n’a pas encore convaincu pendant les matchs amicaux. Mais cela n’a aucune importance pour Daniel Riolo, séduit par le discours du Brésilien depuis son arrivée, et qui attend avec une grande impatience de voir les débuts de l’ancien adjoint de Tite à l’OL.

« Je vais suivre avec attention Lyon contre Monaco. J’ai hâte de voir quelle équipe va mettre Sylvinho pour sa première, quel sera l’état d’esprit des Lyonnais, etc. Il y a une vraie attendre de la part des supporters rhodaniens, Juninho sera là, Aulas aussi. Pour l’OL, c’est un rendez-vous important même si évidemment ce match ne présage en rien de l’avenir. Ils peuvent rater les 2 ou 3 premiers matchs et faire une superbe saison, ce n’est pas un problème. Mais il n’empêche que ce vendredi à 23 heures on aura vu Lyon pour la première fois et moi, ça suffit pour m’exciter » a indiqué le chroniqueur de RMC, lequel a promis d’être patient et de ne pas juger Sylvinho sur les premiers matchs de L1.