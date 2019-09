OL : Sylvinho demande un mois avant d’être jugé

Dans : OL, Ligue 1.

Comme son voisin de l'ASSE, l’Olympique Lyonnais est bien parti cette saison avant de totalement déchanter.

Depuis, les résultats négatifs s’enchainent et la « hype » Sylvinho est rapidement retombée. Les changements tactiques, les choix individuels, l’absence de jeu et bien évidemment la descente au classement mettent le nouveau coach lyonnais dans une situation déjà délicate. Même s’il est venu pour le long terme et possède un très large crédit simplement quelque peu entamé, il ne faudrait pas que cette mauvaise passe se poursuivre. Car entre la suite de la Ligue des Champions, et le derby contre l’ASSE qui arrive en octobre, la situation pourrait rapidement devenir difficilement intenable.

Jean-Michel Aulas le soutient officiellement, tout en lui mettant un petit coup de pression pour secouer un peu les troupes. Juninho se montre un peu plus réservé, puisque L’Equipe annonce que le directeur sportif, qui discute régulièrement avec son compatriote, a parfois été surpris par certains choix de son coach, sans intervenir plus que cela bien sûr. De son côté, l’ancien défenseur du Barça et de Manchester City se montre limpide, il ne veut pas entendre parler d’un premier bilan avant la fin du mois d’octobre, et le cap des 10 matchs disputés en championnat. Autant dire que le technicien a un mois pour redresser la barre.