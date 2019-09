OL : Sylvinho a une mission à Lyon, il lui souhaite bon courage

Dans : OL, Ligue 1.

Après deux victoires éclatantes contre Monaco puis Angers, l’Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers en Ligue 1 avec une défaite et un match nul face à Montpellier et Bordeaux. En conférence de presse, Sylvinho avait évoqué un problème d’état d’esprit suite à ces deux contre-performances. Un souci récurrent à Lyon, auquel Bruno Genesio avait régulièrement été confronté durant ces trois années passées dans le Rhône. Pour Emmanuel Petit, il est évident que la mission n°1 de Sylvinho sera de régler ce bug très dérangeant et pénalisant pour l’équipe lyonnaise. Néanmoins, cela ne sera pas simple selon le consultant de RMC.

« On n’a pas attendu l’arrivée de Sylvinho à l’Olympique Lyonnais pour connaître certains problèmes récurrents du vestiaire rhodanien. Je ne compte pas le nombre de fois où Genesio a pointé du doigt les maux psychologiques qui ont frappé son équipe. Il faut trouver les mots pour remobiliser, remotiver… Le problème avec Lyon, c’est que c’est récurrent, ce n’est pas nouveau. Pourquoi ? Tu peux invoquer différents aspects : le manque de leader de certains joueurs, un discours rapidement inaudible si l’entraîneur ressasse la même chose plusieurs fois... Sylvinho va devoir trouver la solution » a indiqué le champion du monde 1998, lequel estime que les joueurs lyonnais vont vite devoir se reprendre s’ils veulent réaliser quelque chose de grand cette saison.