OL : Sylvinho à Lyon, même Roberto Mancini s'enflamme

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Désigné par Juninho, le futur entraîneur Sylvinho est un inconnu pour la majorité des supporters de l’Olympique Lyonnais.

Il faut dire que le Brésilien n’a jamais été entraîneur principal dans sa carrière. Il est donc légitime de se poser quelques questions, en attendant de le voir à l’œuvre. Mais pour Roberto Mancini, qui a compté Sylvinho parmi ses adjoints à l’inter Milan, il n’y a pas trop à s’inquiéter. Interrogé par Eurosport, celui qui est désormais sélectionneur de l’Italie a dressé un portrait très flatteur du futur coach de l’OL.

« Moi, je suis certain qu'il est prêt. Il va réaliser de belles choses. Lorsqu'il était à l'Inter, avec moi, il faisait absolument tout. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il est tactiquement très préparé. Il optera pour un jeu offensif. C'est un bon entraîneur et une belle personne, il connaît vraiment bien le football. Est-on promis à voir du beau jeu à Lyon la saison prochaine ? Oui » a affirmé un Roberto Mancini qui va rassurer les supporters de l’Olympique Lyonnais, très impatients d’être à la saison prochaine pour voir à l’œuvre Sylvinho, le successeur de Bruno Genesio dans le Rhône.