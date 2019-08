OL : Suso à Lyon l'assaut à 35ME est lancé !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Jean-Michel Aulas a reconnu mardi soir que l'Olympique Lyonnais suivait Suso mais sans trop en dire sur ce sujet, histoire de ne pas affoler le mercato. Mais pour le Corriere dello Sport les choses sont claires, « Lyon a lancé l’assaut pour Suso ». Le journal sportif italien affirme ce mercredi que l'OL est le seul club sérieux à s'intéresser à l'international espagnol, et que même si Marco Giampolo a multiplié les déclarations pour dire tout le bien qu'il pensait de Suso, les dirigeants de l'AC Milan ne refuseront pas une offre lyonnaise de 35ME, et ils attendent désormais que Jean-Michel Aulas passe à l'action et offre la somme attendue pour céder le joueur censé remplacer Nabil Fekir dans l'effectif de Sylvinho.

L'AC Milan est tellement persuadé de faire affaire avec l'Olympique Lyonnais que le club italien a déjà trouvé comment réinvestir tout ou partie des 35ME. La cible clairement évoquée par le CDS est Angel Correa, l'attaquant argentin de l'Atlético Madrid qui a encore 5 ans de contrat avec les Colchoneros et dont la valeur est estimée à...35ME. Dans ce petit jeu de dominos qu'est le mercato, l'OL doit donc agir en premier. Et du côté de Milan, on espère que cela arrivera vite.