OL ‍: Surprenant, O’Brien va recevoir la plus belle récompense

Installé dans le onze de départ, Jake O’Brien réalise une saison convaincante avec l’Olympique Lyonnais. Le solide défenseur central ne passe pas inaperçu et devrait recevoir la récompense dont il rêve depuis tout jeune.

Bonne pioche du mercato estival, Jake O’Brien fait partie des satisfactions de la saison à l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central, malgré quelques erreurs commises, reste l’auteur de prestations abouties. Lui qui n’était pas parvenu à séduire l’ancien coach Laurent Blanc pour ses débuts. « Je savais que ce serait difficile de montrer mes qualités sur le terrain, a confié l’Irlandais sur OLTV. Je ne pensais pas que cela se ferait aussi rapidement. »

« Je sais que cela prendra du temps d’atteindre le niveau que je souhaite avoir. Je suis encore loin de tout ce que je voudrais accomplir, a prévenu Jake O’Brien. J’ai encore du travail à réaliser, mais c’est un plaisir de m’entraîner et de progresser. » Parmi les objectifs à atteindre, l’ancien joueur de Crystal Palace rêve d’intégrer un jour la sélection irlandaise. Pour le moment, le roc de 22 ans n’a connu que les U21 de son pays.

O'Brien vers une première convocation

« En grandissant, ça a été un rêve de jouer pour l'Irlande, a-t-il avoué. Pour n'importe quel fan, c'est un rêve de jouer pour son pays et j'espère qu'ils me regardent parce que je joue tous les week-ends dans un grand championnat donc je pense que ce n'est qu'une question de temps. Maintenant je joue bien avec l'OL et j'espère que mon pays m'appellera un jour. J'ai déjà joué pour l'équipe U21 de l'Irlande. C'est une fierté quand tu portes le maillot de ton pays, tu sais que ta famille te regarde donc j'espère que ça se reproduira. »

Justement, la convocation tant espérée devrait bientôt arriver. Nommé la semaine dernière, le sélectionneur intérimaire John O’Shea a annoncé de possibles nouveaux venus dans sa première liste. Un groupe dans lequel The Irish Independent pressent les grands débuts de Jake O’Brien à la fin du mois. Il s’agirait d’une belle récompense pour le Lyonnais qui pourrait disputer les matchs amicaux contre la Belgique et la Suisse (23 et 26 mars).