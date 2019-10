OL : Super Cazarre chambre Lyon, le vrai Mbappé débarque !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Qui ne connaît pas le célèbre compte parodique @SuperCazarre, tellement drôle que l’on a longtemps pensé que c’est réellement l’ancien trublion de J+1 qui l’animait. Depuis que l’Olympique Lyonnais plonge au classement, SuperCazarre s’amuse à retweeter le message de Clément Lessafre, journaliste d’Europe 1 et fan de l’OL, qui après deux journées de Ligue 1 s’était enflammé totalement en lançant : « C’est que la 2e journée et on ne va pas s’enflammer, mais amenez-nous le PSG, la Juve, le Barça, Liverpool ». Depuis ce message sur les réseaux sociaux, le club de Jean-Michel Aulas n’a plus gagné une seule rencontre, a viré Sylvinho et a embauché Rudi Garcia. Et ce samedi soir, après le 0-0 contre Dijon, SuperCazarre a donc relayé encore une fois ce message. Sauf quelques minutes plus tard, le vrai Kylian Mbappé a relayé ce message avec une réponse énigmatique « W ». Il s’agit probablement d’une erreur de manipulation de la star française du PSG ou de son community manager, mais cette intervention du champion du monde français du Paris SG n’est pas passée inaperçue.