OL : Stevanovic c'est du sérieux, mais c'est très cher

Le mercato devrait être plus agité que jamais à l’Olympique Lyonnais, où le risque de perdre des joueurs majeurs est énorme en cas de non-qualification en Europe.

Les départs de Memphis Depay ou encore d’Houssem Aouar sont régulièrement évoqués dans la capitale des Gaules. Et après l’exploit face à la Juventus Turin en Ligue des Champions, le directeur sportif Juninho n’a pas fermé la porte à certains gros départs. « Quand tu as de grands joueurs, c'est normal que des équipes plus grandes viennent chercher des joueurs. C'est un risque qu'on perde des joueurs importants » avait reconnu le patron du secteur sportif à l’OL. En toute logique, Juninho et Bruno Cheyrou travaillent donc de concert afin de détecter de potentielles recrues, susceptibles de remplacer les joueurs transférés à l’avenir.

Ces dernières heures, la presse serbe est en ébullition en raison d’un intérêt supposé de l’Olympique Lyonnais pour Filip Stevanovic. Et pour cause, selon les informations du très crédible média local Mozza Sport, l’ailier gauche du Partizan de Belgrade figure en très haute position dans la short-list du responsable de la cellule de recrutement, Florian Maurice. A seulement 17 ans, le natif d’Arilje s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat de Serbie avec 9 buts et 3 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. Et c’est précisément car il est doté d’un potentiel au-dessus de la moyenne que Filip Stevanovic ne sera pas bradé par le Partizan de Belgrade. Et pour cause, le média indique que le club aux deux étoiles exige 15 ME cash et un prêt du joueur à son club actuel d’une durée de 6 mois à un an. Des conditions assez sidérantes que l’Olympique Lyonnais a peu de chances d’accepter en cas de transfert cet été…