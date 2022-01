OL : Slimani poussé poliment vers la sortie

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais s'apprête à signer au moins deux renforts d'ici lundi minuit, mais l'OL a fait savoir qu'elle laissera partir Islam Slimani sans aucun problème.

Islam Slimani espérait probablement rentrer plus tard de la Coupe d’Afrique des Nations, mais la compétition a tourné au cauchemar pour l’Algérie, les Fennecs étant éliminés piteusement sans sortir de son groupe, et l’attaquant lyonnais s’apprête donc à passer ses six derniers mois sous le maillot de l’OL. N’ayant aucune offre de prolongation de la part de Jean-Michel Aulas, l’attaquant de 33 ans sait que son avenir ne sera plus à Lyon, et il a également compris qu’il pouvait même partir dès maintenant sans aucun souci. Tandis que des rumeurs ont évoqué un possible retour au Sporting Lisbonne, puis une signature à Al Hilal, les dirigeants lyonnais n’ont pas reçu la moindre offre concrète pour Islam Slimani alors que l’on entame des dernières heures du mercato d’hiver.

Slimani a un salaire que Lyon regrette

C’est un Honneur de rejoindre ce grand club @OL pour qui je vais tout donner afin d’atteindre nos objectives. pic.twitter.com/ZehErJTAil — Islam Slimani (@slimaniislam) January 14, 2021

Pour les responsables lyonnais ont clairement fait savoir à l’international algérien qu’ils étaient prêts à le libérer de ses six mois de contrat s’il se trouvait un club d’ici lundi minuit. Il est vrai que pour l’Olympique Lyonnais ce serait une bonne affaire, car Peter Bosz ne compte pas réellement sur Slimani, et que ce dernier a un salaire non négligeable à l’OL. On évoque en effet, un salaire de 250.000 euros par mois pour le buteur des Fennecs, soit autant que ce que touchait Bruno Guimaraes ou bien Lucas Paqueta. De quoi justifier le désir de Lyon de voir Islam Slimani partir s'il le désire, quitte à ne rien toucher pour cette opération de dernière minute, un an seulement après la signature de l'attaquant à Lyon.