OL : Shaqiri était parti, l'OM a tout changé !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Xherdan Shaqiri est loin d'avoir convaincu depuis son arrivée à l'OL cet été. L'international suisse est arrivé de Liverpool comme un joueur confirmé mais ses performances l'ont poussé sur le banc. Une situation difficile qui l'a poussé à réfléchir sur son avenir dans le Rhône.

Il a été l'un des hommes forts de l'Olympico mardi soir. Xherdan Shaqiri a été à l'image de l'OL pendant la rencontre. D'abord dans le dur sur le terrain, il s'est révélé décisif dans le dernier quart d'heure avec un but et une passe décisive pour permettre aux Gones de renverser l'OM. Une performance de qualité si rare pour l'ancien du Bayern et de Liverpool sous le maillot lyonnais cette saison. Ce n'était ainsi que son deuxième but et sa troisième passe décisive de la saison en 16 matches toutes compétitions confondues avec l'OL. Le match de mardi va lui faire du bien et surtout il a peut-être renversé son destin à Lyon.

Shaqiri à Sion, c'était bien parti avant l'OM !

En effet, inquiet de sa situation de joker de luxe avec l'OL, l'international suisse réfléchissait sérieusement à quitter Lyon cet hiver en prévision de la coupe du monde au Qatar en fin d'année. Il avait même sérieusement engagé les démarches avec le club suisse du FC Sion puisque, dans la confédération helvétique, le mercato continue jusqu'au 15 février. Cependant, le dernier quart d'heure du milieu offensif face à l'OM a tout changé dans le dossier comme l'a révélé le président du club suisse Christian Constantin à la radio Rhône FM.

L’Olympico est rouge et bleu! 🔴🔵

Shaq did I dream or you really scored a header?! In Germany we call it ‚Kopfballungeheuer‘ 😂 @XS_11official @OL pic.twitter.com/x5hNzo4QUq — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) February 1, 2022

« On a des discussions en cours. Par exemple hier, Shaqiri, en manque de temps de jeu à Lyon, voulait qu’on se voie. En prévision de la Coupe du Monde, il cherchait un club où il aurait plus de temps de jeu. Et le soir, face à l’OM, il marque un but et fait une passe décisive. La piste est donc mort-née [...] Barthélémy (directeur sportif du FC Sion) a de très bons contacts avec lui, ils parlent beaucoup. cette performance de Shaqiri hier soir va changer le regard que les gens ont sur lui à Lyon. Sans ça, il y avait une envie réciproque de discuter. Preuve que dans le football, tout peut changer rapidement », a t-il indiqué. Effectivement, avec des performances comme celles d'hier, Shaqiri passera vite de paria à taulier dans l'équipe lyonnaise ainsi qu'auprès des supporters.