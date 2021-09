OL : Shaqiri et le Covid, quel imbroglio

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’OL devait être privé de trois joueurs en raison du protocole sanitaire à respecter en Ecosse, en vue du match face aux Glasgow Rangers ce jeudi.

Finalement, tout le monde sera sur le pont. Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, en dépit de leur retour du Brésil il y a moins de 10 jours, ont obtenu l’autorisation de se rendre à Glasgow après des négociations avec l’UEFA. Pour Xherdan Shaqiri, Lyon s’avouait en revanche vaincu, une quarantaine devant être respectée pour le milieu de terrain qui n’avait pas terminé son parcours vaccinal. Cela l’aurait ainsi forcé à manquer 8 jours d’entrainement et deux matchs face au PSG et Lorient. Mais tardivement, dans la nuit de mardi à mercredi, les Lyonnais se sont rendus compte que Xherdan Shaqiri avait déjà contracté le Covid pendant l’été, ce qui le dispensait pendant au moins deux mois d’une obligation de se faire vacciner.

Le même cas de figure était arrivé pour Jason Denayer, l’OL a ainsi du remplir en express les formalités pour permettre à l’international suisse de faire le déplacements et le voilà désormais sur le point de poser le pied en Ecosse. Une bonne nouvelle pour Lyon vue l’importance de l’ancien de Liverpool dès son premier match face à Strasbourg, le week-end dernier. L’OL a donc sauvé la mise sur le plan sanitaire, même s’il semble étonnant que le club rhodanien ne se soit rendu compte ou n’ait été informé que que mardi soir que Shaqiri avait déjà contracté le Covid pendant l’été. En tout cas, en dehors de Moussa Dembélé, blessé, Peter Bosz pourra compter sur un effectif proche d’être complet pour son entrée en lice en Europa League.