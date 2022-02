OL : Shaqiri à Chicago, l'annonce masquée !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Annoncé la semaine passée, le départ de Xherdan Shaqiri à Chicago n'est toujours pas officiel. Mais le club de Major League Soccer a mis un indice XXL dans une vidéo de promotion.

Le 4 février dernier, dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais officialisait avoir donné son feu pour le départ de Xherdan Shaqiri vers un club nord-américain. « La direction de l’Olympique Lyonnais et Peter Bosz informent avoir accédé à la demande de Xherdan Shaqiri de pouvoir entamer des discussions avec un club de la MLS dans le cadre d’un futur transfert », précisait Jean-Michel Aulas. Mais depuis, même si l’international suisse semblait très proche du club de Chicago, avec au passage 7 millions d’euros dans les caisses de l’OL, rien ne semblait bouger, même si le retour de Shaqiri dans l'effectif de Peter Bosz était hautement improbable. Cependant, que les fans de l'OL se rassurent, le dossier va vite s’accélérer puisque ce mercredi, le Chicago Fire FC a livré un indice énorme à ses supporters concernant la future signature de Xherdan Shaqiri.

Chicago fait une surprise aux fans avec Shaqiri

En effet, un reportage de 17 minutes sur la première session d’entrainement de l’équipe de Chicago se termine classiquement par un générique, et puis après quelques secondes on voit une scène filmée en Suisse, et plus précisément face à la gare de Bâle, avec un feu vert permettant le passage d’un piéton et une personne assise devant un bureau. Une scène cachée qui n'a cependant pas échappé à des supporters du Chicago FC qui se régalent de savoir que l'ancien joueur de Liverpool va rejoindre leur équipe. Ce n'est pas encore un deal done à la Fabrizio Romano, mais cela ne devrait vraiment plus tard, pour le plus grand bonheur de Shaqiri, de Chicago et de Lyon.