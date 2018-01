OL : Sarkozy veut bien aller chez Aulas… pour une occasion historique

Dans : OL, Ligue 1, Europa League.

La passe d’armes assez soft entre Nicolas Sarkozy et Jean-Michel Aulas s’est rapidement terminée ce mardi, les deux hommes n’ayant non plus aucun intérêt à aller trop loin dans le clash. Le Président de la République, qui avait glissé un petit tacle sur le Groupama Stadium et son financement, ce qui n’a forcément pas plu au patron de l’OL, a ainsi préféré passer aux bonnes nouvelles en annonçant qu’il passerait dans l’enceinte de Décines prochainement. Et « Sarko » d’annoncer même que ce sera pour voir l’OL gagner enfin un titre européen à l’occasion de la finale de l’Europa League.

« Mon cher Jean-Michel, je viendrai voir Lyon gagner la Ligue Europa à domicile le 16 mai, en attendant de voir le PSG gagner la Coupe aux grandes oreilles à Kiev le 26 ! Pourquoi choisir ? Les deux coupes en France ! Avec toute mon affection et mon estime », a lancé l’homme politique. De quoi ravir JMA, qui a forcément saisi la balle au bond.

« Avec plaisir Nicolas, ce serait magnifique pour la France et le football français et nous t'accueillerons avec joie dans tous les cas dans ce Groupama Stadium qui fait l'envie de tous les clubs européens pour que tu puisses enfin le découvrir. Avec toute mon estime et mon affection », a lancé le président lyonnais, qui n’a jamais été aussi appliqué de sa vie pour écrire un message sur Twitter. Voilà qui s’appelle mettre les formes.