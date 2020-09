OL : Merci et au revoir, Rudi Garcia ne passera pas l'été !

Dans : OL.

La crise de résultats de l’OL met en danger son entraîneur Rudi Garcia. Les dirigeants du club se posent des questions sur son avenir et ont déjà un plan bien ficelé.

La saison vient à peine de commencer que Rudi Garcia est déjà pointé du doigt pour la qualité de jeu décevante de l’Olympique Lyonnais. Et ce, plus d’un mois après l’épopée européenne de l’OL en Ligue des Champions, pendant laquelle Anthony Lopes et consorts avaient éliminé la Juventus et Manchester City. Mais voilà, en conservant un système en 3-5-2 qui favorise le club rhodanien quand il n’a pas à faire le jeu, Rudi Garcia se retrouve sans solution face aux modestes équipes de Ligue 1. Si l’OL arrivait à gagner, le débat n'aurait pas lieu mais ce n’est pas le cas. Les joueurs lyonnais traversent une crise de résultats flagrante, en atteste la seule victoire en cinq matches de championnat cette saison.

Rudi Garcia pourrait alors jouer gros dimanche contre l’OM mais la situation économique difficile qui résulte de la pandémie de Covid-19 n’encouragera pas l’OL à licencier son entraîneur. Selon L’Équipe, les décisionnaires du club rhodanien envisagent de stopper leur collaboration avec le technicien à l’été 2021, période marquant la fin de son contrat. Le quotidien ajoute qu’un grand ménage pourrait avoir lieu dans le staff à la prochaine saison estivale. Les dirigeants olympiens souhaitent entamer un projet durable et à moyen terme, en permettant au futur entraîneur d’exercer avec le staff qu’il désire, une faveur que n’ont pas eu Sylvinho et Rudi Garcia.