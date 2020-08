OL : Rudi Garcia préféré à Laurent Blanc ? Il rit jaune

Dans : OL.

Choisi par Juninho et Jean-Michel Aulas afin de succéder à Sylvinho en octobre dernier, Rudi Garcia ne parvient pas à faire l’unanimité à l’Olympique Lyonnais.

Très régulièrement, l’ancien entraîneur de Marseille est la cible des supporters de l’OL sur les réseaux sociaux. En fin de semaine dernière, il a notamment été reproché à Rudi Garcia de ne pas avoir convoqué Melvin Bard dans le groupe pour la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, un véritable scandale aux yeux d’une majorité des supporters de Lyon. Du côté des observateurs, celui qui a brillé au début de sa carrière d’entraîneur à Lille n’est pas non plus très défendu. Au cours de son live sur Twitch, le journaliste Manu Lonjon a notamment égratigné Rudi Garcia.

« Quand je lis qu’en match de préparation, je ne sais plus contre quelle équipe, Lyon a laissé la possession à son adversaire pour se préparer au match contre le PSG, je me demande si ce n’est pas une blague. Car tu peux prendre ton équipe de cadets et lui donner 75 % de possession, ce ne sera jamais ce que va faire Paris. On est proche du ridicule, sincèrement. Rudi Garcia a fait du beau boulot à Lille, oui. Il a fait du bon boulot un an à Rome. Est-ce qu’on peut dire qu’il a fait du bon boulot à Marseille ? Je ne pense pas. Est-ce qu’on peut dire qu’il fait du bon boulot à Lyon ? Je ne pense pas non plus. Mais on juge sur maintenant, pas sur le passé » a commenté le journaliste, avant d’ajouter qu’il était totalement dingue à ses yeux que l’Olympique Lyonnais ait préféré Rudi Garcia à Laurent Blanc il y a dix mois, alors même que l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France avait donné son accord à Jean-Michel Aulas pour rejoindre les bords du Rhône.