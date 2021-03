OL : Rudi Garcia out, Aulas laisse planer le doute

Dans : OL.

Ce mardi après-midi, l’OL organisait une conférence de presse à l’occasion de la prolongation du contrat de Marcelo.

L’occasion pour Juninho d’annoncer une bonne nouvelle, le directeur sportif brésilien de l’Olympique Lyonnais ayant dévoilé que les négociations étaient avancées avec l’entourage de Jason Denayer pour une prolongation de contrat au-delà de 2022. Présent pour l’occasion, Jean-Michel Aulas a bien évidemment été interrogé sur l’avenir de Rudi Garcia, dont le bail expire en juin. Toujours fidèle à sa ligne de conduite, « JMA » a indiqué qu’il ne prendrait aucune décision avant la fin du championnat, alors que l’OL est toujours en course pour le titre malgré la cinglante défaite concédée à domicile contre le PSG avant la trêve internationale (2-4).

« La situation n'a pas évolué. On a pris la décision de ne pas décider avant la fin de la saison. On a dans l'esprit d'aller le plus haut possible. On a vu contre Paris que l'on a failli ne pas assurer le niveau qui est le nôtre. C'est très serré et on respecte ce que l'on a dit. Il y a des tendances mais je les garde pour moi. Il y a plusieurs hypothèses et la plus favorable pour tout le monde c'est d'être champion. Le PSG a une très grande équipe avec des moyens importants et reste pour moi le favori. Il y a deux autres équipes très fortes avec Lille et Monaco que l'on va affronter. Préparons le match contre Lens, ce sont de bons souvenirs car c'est un vrai club de foot. Lens c'est quelque chose qui clignote dans nos mémoires. La meilleur solution (pour Garcia) c'est de rester sur notre analyse. Moins on se précipite pour décider et plus on est serein » a expliqué Jean-Michel Aulas.

Un éventuel titre peut tout changer

Relancé quelques minutes plus tard sur le même sujet, le patron de l’OL n’en a pas dit beaucoup plus. Il a tout de même tenu à respecter son entraîneur actuel Rudi Garcia en faisant savoir que l’Olympique Lyonnais n’avait officiellement contacté aucun coach dans l’optique de la saison prochaine. « Nous n’avons contacté aucun autre entraîneur. Ceux qui prétendent savoir ont plus de chance de se tromper. Ce serait maladroit de ne pas dire que le titre en L1 ne serait pas important dans la décision. Mais cela ne sera pas déterminant, ni dans un sens ni dans l'autre. Quand on renouvelle quelqu’un c'est plus facile de donner les plus et les moins. Tout est possible mais il faut terminer très fort. C'est la marque de fabrique du club ces dernières années. On va forcer le destin pour y arriver ». Des propos qui interviennent alors que les rumeurs s’intensifient autour de Christophe Galtier (Lille) et de Lucien Favre (ex-Borussia Dortmund), pressentis pour coacher l’OL l’an prochain.