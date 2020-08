OL : Rudi Garcia n'est pas un clown, Djellit riposte

Dans : OL.

Rudi Garcia a les oreilles qui sifflent depuis bien longtemps, mais l'entraîneur de l'OL a permis au club de JM Aulas de signer un vrai exploit.

Attaqué de partout depuis qu’il a rejoint l’Olympique Lyonnais en provenance de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia n’a pas fait taire les éternelles critiques, le technicien français de l’OL étant pris en grippe par le tribunal des réseaux sociaux quoi qu'il fasse. Mais après la qualification lyonnaise contre la Juventus, Nabil Djellit a tenu à faire savoir que Rudi Garcia avait tout de même une qualité que personne ne pouvait lui retirer depuis le début de sa carrière. Et sur la chaîne L’Equipe, le journaliste a remis quelques pendules à l’heure concernant le technicien lyonnais, lequel a connu des hauts et des bas dans sa carrière, mais quel entraîneur n’a pas vécu cela, y compris les plus grands.

« Rudi Garcia a un talent, et tous les entraîneurs ne l’ont pas, c’est qu’il arrive à reconvertir des joueurs avec succès. On connaît tous les cas de Bouna Sarr, mais avant ça à la Roma il avait fait pareil avec Alessandro Florenzi, qui était un milieu offensif et qu’il avait transformé en latéral droit. A Marseille, c’est lui qui met aussi Kamara pour la première fois en 6. A Lyon, on ne parle pas de Cornet, mais mine de rien ils ont sacrifié les ailiers et lui c’est le gagnant de l’histoire. A Lille, il a fait aussi cela avec Mathieu Debuchy. Réussir tout cela, c’est une vraie compétence », a fait remarquer Nabil Djellit histoire de ne pas donner du grain à moudre aux détracteurs de Rudi Garcia.