OL : Rudi Garcia détruit cette sale rumeur marseillaise

Dans : OL, OM.

Rudi Garcia est contesté, mais nettement moins qu'avant à Lyon. Cependant, l'entraîneur veut tordre le cou à une réputation gênante qu'il traîne depuis son passage à l'OM.

Même s’il est parti de l’Olympique de Marseille depuis bientôt deux ans, Rudi Garcia est toujours l’objet de critiques de la part des supporters phocéens, lesquels l’accusent d’avoir contribué à des dépenses inutiles au mercato, certains étant même persuadés qu’il avait imposé des joueurs à Jacques-Henri Eyraud. Des choix faits en collaboration avec ses propres agents, Andoni Zubizarreta ne servant que de courroie de transmission. Pour Rudi Garcia, tout cela n’est que pure invention, et dans les colonnes de France Football l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ramène tout le monde à la réalité. Ce n’est pas lui, salarié d’un club, qui peut déclencher la signature d’un chèque.

Le technicien lyonnais a donc démonté cette rumeur et rappelé les règles du jeu en matière de transfert, que ce soit à l’OM ou à l’OL. « Ce sont des fantasmes de journalistes, excusez-moi de vous le dire comme ça. À l’OM, je travaillais avec Andoni Zubizarreta qui était directeur sportif, et rien ne s’est décidé sans l’aval de la personne qui paie, car, pour rappel, moi, je n’ai jamais payé personne, je ne suis qu’un salarié. Donc, je n’ai jamais décidé tout seul de rien. À Lyon, on travaille de façon collégiale, le président paie, donc, c’est lui qui a évidemment le final cut. Juninho et Bruno Cheyrou cherchent les joueurs qui peuvent nous renforcer, à l’image de Paqueta que “Juni” connaissait bien du Brésil, et c’est son mérite de l’avoir fait venir. Maintenant, il me paraît normal que l’entraîneur qui va devoir faire jouer une recrue soit consulté dans le choix en question », fait remarquer Rudi Garcia, qui a un avis consultatif, mais surtout pas décisif.