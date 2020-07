OL : Rudi Garcia balaie ce gros doute à Lyon

Dans : OL.

Depuis sa prise de fonctions en octobre dernier, Rudi Garcia a tenté de nombreux systèmes tactiques à l’Olympique Lyonnais.

Lors du match aller face à la Juventus Turin, l’ancien entraîneur de Marseille avait décidé de jouer en 3-5-2. Et cela avait parfaitement fonctionné avec une victoire à la clé. Depuis le début de la préparation estivale, Rudi Garcia avait toutefois rangé ce système dans un tiroir… avant de le ressortir samedi soir à l’occasion du match face au Celtic Glasgow. Si la prestation lyonnaise n’a pas été parfaite, ce match a de loin été le plus convaincant des Gones depuis la reprise. Ce qui fait clairement dire au journaliste Edward Jay que l’OL jouera dans ce système de jeu contre le PSG et la Juventus Turin.

« Enfin une copie propre de la part de l’OL ! Tout concourt pour que ce système en 3-5-2 soit utilisé à la reprise des compétitions. Il y a une vraie montée en puissance à Lyon. Les joueurs ont repris le 8 juin. Il y a eu trois semaines de préparation qui n’étaient pas vraiment axées sur le football. C’était surtout une reprise physique par groupe de 10. Donc c’était difficile de parler football. Ils ont recommencé lors du stage à Evian. Il y a eu deux matchs : 12-0 contre des amateurs suisses, Memphis était déjà affûté, et le 1-0 contre Nice. Derrière, ils ont eu une semaine de repos. Ils ont préparé ce tournoi avec deux matchs. Jeudi, le premier match était inquiétant. Les Lyonnais avaient perdu contre les Rangers, mais c’était l’équipe bis, après une semaine chargée en entraînements. Tout le monde attendait la copie de samedi. Et là, c’était assez propre, avec de l’engagement, du collectif, de l’intensité, de la générosité. Tout le monde est concerné, et en plus, il y a de l’efficacité » a indiqué le correspond permanent de la radio à Lyon. Reste maintenant à voir qui animera ce système face au PSG avec notamment un gros doute en défense entre Fernando Marçal et Joachim Andersen.